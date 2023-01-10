الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل النتيجة.. القائمة الرسمية لمرشحي النسخة 80 من حفل «جولدن جلوب»

جولدن جلوب
جولدن جلوب

يقام اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، والتي تستضيفها لوس أنجلوس، وسط تضارب التكهنات حول حضور النجوم لذلك الحدث السنوي بعد مقاطعته خلال العام الماضي. 

«الدستور» يستعرض في السطور التالية، أبرز المرشحين لجوائز النسخة الحالية.. 

  • جائزة أفضل مسلسل بين (Better Call Saul, The Crown, House Of The Dragon, Ozark, Severance ) .
  • جائزة افضل ممثل عن عمل تلفزيوني بين (جيف بريدجز عن الرجل العجو، كيفن كوستنر عن يلوستون ، دييغو لونا عن أندور،  بوب أودنكيرك وآدم سكوت ) .
  • جائزة أفضل ممثلة عن عمل درامي بين (إيما دارسي عن بيت التنين ، لورا ليني  عن أوزارك، إيميلدا ستونتون عن التاج، هيلاري سوانك عن ألاسكا ديلي، زندايا عن النشوة) .
  • جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي بين (جون ليثجو عن الرجل العجوز، جوناثان برايس عن التاج، جون تورتورو عن سيفيرانس،  تايلر جيمس ويليامز عن مدرسة أبوت الابتدائية، هنري وينكلر عن باري) .
  • جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن عمل تلفزيوني (إليزابيث ديبيكي عن التاج، هانا اينبيندر عن المأجورون، جوليا غارنر عن أوزارك، جانيل جيمس عن مدرسة أبوت الابتدائية، شيريل لي رالف عن مدرسة أبوت الابتدائية)  .

ترشيحات الاعمال السينمائية 

  • جائزة أفضل فيلم بين (Avatar: The Way Of Water, Elvis, The Fablemans, Tár, Top Gun: Maverick ) .
  • جائزة افضل ممثل عن عمل سينمائي بين (أوستن بتلر، بريندان فريزر، هيو جاكمان، بيل نيجي ، جيريمي بوب ) .
  • جائزة افضل ممثلة عن عمل سينمائي بين (كيت بلانشيت، أوليفا كولمان، فيولا ديفيس، آنا دي أرماس ، ميشيل ويليامز) .
  • جائزة افضل ممثل مساعد لعمل سينمائي (بريندان جليسون ،  باري كيوجان، براد بيت ، كي هون كواي، إدي ريدماين) .
  • جائزة أفضل ممثلة مساعدة لعمل سينمائي (أنجيلا باسيت، كيري كوندون، جيمي لي كورتيس، دوللي دي ليون ) .
جولدن جلوب جوائز الجولدن جلوب الرسمية جوائز قائمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

عائلة فتاة تجبر شابًا على ارتداء «قميص نوم» بالدقهلية

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

بدء عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالحامدية الشاذلية

ترقيـة 594 من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعد نيابة عامة

العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية