قبل النتيجة.. القائمة الرسمية لمرشحي النسخة 80 من حفل «جولدن جلوب»

يقام اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، والتي تستضيفها لوس أنجلوس، وسط تضارب التكهنات حول حضور النجوم لذلك الحدث السنوي بعد مقاطعته خلال العام الماضي.

«الدستور» يستعرض في السطور التالية، أبرز المرشحين لجوائز النسخة الحالية..

جائزة أفضل مسلسل بين (Better Call Saul, The Crown, House Of The Dragon, Ozark, Severance ) .

جائزة افضل ممثل عن عمل تلفزيوني بين (جيف بريدجز عن الرجل العجو، كيفن كوستنر عن يلوستون ، دييغو لونا عن أندور، بوب أودنكيرك وآدم سكوت ) .

جائزة أفضل ممثلة عن عمل درامي بين (إيما دارسي عن بيت التنين ، لورا ليني عن أوزارك، إيميلدا ستونتون عن التاج، هيلاري سوانك عن ألاسكا ديلي، زندايا عن النشوة) .

جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي بين (جون ليثجو عن الرجل العجوز، جوناثان برايس عن التاج، جون تورتورو عن سيفيرانس، تايلر جيمس ويليامز عن مدرسة أبوت الابتدائية، هنري وينكلر عن باري) .

جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن عمل تلفزيوني (إليزابيث ديبيكي عن التاج، هانا اينبيندر عن المأجورون، جوليا غارنر عن أوزارك، جانيل جيمس عن مدرسة أبوت الابتدائية، شيريل لي رالف عن مدرسة أبوت الابتدائية) .

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