توصيات ورشة دمج وتأهيل المفرج عنهم في «تنسيقية الأحزاب» (إنفوجراف)

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصيات ورشة عمل بعنوان حول آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم، والتى تناولت مناقشة عدة محاور منها رصد التحديات الإجرائية والمجتمعية التى تواجه المفرج عنهم، بالإضافة إلى آليات دمج وتأهيل المفرج عنهم لمواجهة تلك التحديات ودور لجنة العفو الرئاسي في تفعيل الدمج والتأهيل، وطرق إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم اجتماعيا.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

إنشاء صنوق لرعاية المفرج عنهم

إحكام الفصل داخل السجون عن التيارات المتطرفة والمسجونين جنائيا

دراسة إنشاء كيان لتأهيل ودمج المفرج عنهم

الاهتمام بالتوعية المجتمعية والتأهيل النفسي

عمل زيارات منزلية للمفرج عنهم وأسرهم من لجنة العفو أو التنسيقية

تقديم الرعاية الصحية للمفرج عنهم

تنظيم عملية التأهيل المهني للمفرج عنهم

تعظيم دور الأحزاب فى عملية إعادة الدمج السياسي

استدامة حلقات الحوار مع المفرج عنهم

إتاحة السفر للمفرج عنهم للمناطق الحدودية

وضع سقف زمني لعملية دراسات الحالات والإفراج عنهم

تعظيم دور المؤسسات الدينية فى إعادة تأهيل المفرج عنهم

وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم

بدء التأهيل قبل الإفراج

المعالجات الإجرائية والتشريعية بما يساهم فى إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم