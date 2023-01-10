جوتيريش يرحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية فى السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، الثلاثاء، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في الخامس من ديسمبر الماضى، كما إنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال من خلال الآلية الثلاثية التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ملتزمة بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع المتحدث باسم الأمين العام "من أجل ضمان تسوية دائمة، أكد الأمين العام أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني".

وحثت الأمم المتحدة أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية.

البرلمان العربى يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية فى السودان

ورحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، معربا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين كافة الأطراف السودانية بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي.

وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة، والتي تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كافة الأطراف السودانية، مشددا على تضامنه ودعمه الكامل لكافة الجهود البناءة للعبور بجمهورية السودان من هذه المرحلة الانتقالية كون الأمن القومي السوداني جزءا أصيلا لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي.

كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في تصريح، اليوم، أمله في أن تتوج هذه المرحلة بالنجاح؛ لما فيه من تعزيز للأمن والسلام والاستقرار في السودان.