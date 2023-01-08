الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

دقلو
دقلو

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، إنه يجب على القوى السياسية السودانية وضع خلافاتها جانبا والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق الإطاري، وفق لوكالة الأنباء السودانية. 

فيما أشار دقلو خلال كلمته، في افتتاح أعمال اجتماع المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة في السودان. 

البرهان: المؤسسة العسكرية لن تلعب دورًا في أي تحول ديمقراطي 

 

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دور في التحول الديمقراطي بالسودان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار البرهان: نأمل بتشكيل حكومة مدنية في السودان في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هدفنا تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخل المؤسسة العسكرية. 

ترحيب دولي وعربي 

ورحبت البلدان الأعضاء في الرباعية والترويكا بشأن السودان بانطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في البلاد، الأحد.

وقالت السعودية والإمارات والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم، إن عملية استعادة التحول الديمقراطي "هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات".

ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط بحسن نية في هذه الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة"، مؤكدا أنه ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في البلاد.

كما أكد البيان أن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار "أساسي لفتح استئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".

هذا وأعلنت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد، انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، الأحد.

وبحسب الآلية، فإن "الموقعين على الاتفاق الإطاري من العسكريين والمدنيين سيطلقون المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين، وفق إعلام سوداني محلي.

ومن القضايا التي سيجري بحثها، تقييم اتفاق السلام والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان.

ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية، في 5 ديسمبر الماضي اتفاقا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

السودان الرئاسات وقادة القوى السياسية خلافات دقلو محمد حمدان دقلو

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وائل لطفي

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دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

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