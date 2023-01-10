«نبيل الجميل» يتصدر إيراد شباك التذاكر بفارق كبير عن «شلبى»

تصدر فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للنجم محمد هنيدي، قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر دور العرض المصرية، محققا، أمس الإثنين، 428 ألفا و804 جنيهات، ليرفع رصيد إيراداته إلى 15 مليونا و860 ألف جنيه في أسبوع عرض.

وتدور أحداث فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

بينما جاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني في ترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق 261 ألفا و550 جنيها، لتبلغ إجمالي إيراداته 5 ملايين و300 ألف جنيه.

وتدور أحداث فيلم شلبي حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتستعد دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة لاستقبال أفلام جديدة ضمن منافسات موسم منتصف العام الدراسي 2023، منها فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي من المقرر طرحه في السينمات يوم 18 يناير المقبل، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، بالإضافة إلى فيلم "جروب الماميز"، وفيلم “المطاريد” بطولة أحمد حاتم.