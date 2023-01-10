الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو صالح يكشف حجم معاناة الاقتصاد في العالم مع أزمة التضخم

الدكتور عمرو صالح
الدكتور عمرو صالح

تحدث الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، عن حجم معاناة الاقتصاد في العالم مع أزمة التضخم، قائلًا إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يراجعان كل فترة أرقام النمو الصادرة عن توقعات نزول حجم النمو العالمي إلى ما تحت 2.9.

وأضاف «صالح» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول سواء من خلال الدعم أو المحفزات أو السياسات المالية، تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وأوروبا واستراليا وبعض الدول العربية، جميع البنوك المركزية اتخذت قرار برفع سعر الفائدة.

 

الولايات المتحدة الأمريكية رفعت سعر الفائدة أكثر من مرة

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت سعر الفائدة أكثر من مرة بمعدلات قياسية في فترة زمنية قصيرة لم تشهدها من قبل في تاريخها، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي لن يخفض من حجم التراكم الموجود، ولم يحسن حالة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التضخم ناتج عن ارتفاع الأسعار، نتيجة عدم توافر سلاسل التوريد، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أو الأزمات الاقتصادية.

الدكتور عمرو صالح عمرو صالح حجم معاناه الاقتصاد ازمة التضخم العالم

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