بعد طرحه من «الزراعة» بسعر رمزي.. أبرز فوائد ومميزات بيض السمان

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيض سمان بمنفذ شارع وزارة الزراعة بالدقى بسعر رمزي 20 جنيها للكرتونة و80 قرشًا للبيضة الواحدة، وذلك لتفادي غلاء سعر بيض الطيور في الأشهر الماضية.

ومع طرح وزارة الزراعة لبيض السمان، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن فوائد ومميزات بيض السمان.

- أبرز مميزات بيض السمان

يتميز بيض السمان بعدة فوائد مذهلة عن غيره من الأنواع المختلفة، وأوضح موقع "helthline" الطبي عدة فوائد لبيض السمان وهي:

- دعم مناعة الجسم، حيث أنه يقوي العظام والأظافر والأسنان.

- يحد من الاكتئاب.

- يحمي الكلى من الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيبها.

- يكافح بيض السمان الأمراض المزمنة، المتمثلة في أمراض الجهاز العصبي، والسرطان، كما يخفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم

- يحسن عمليات الأيض في الجسم وتسريع وتيرتها.

- يقي من الأمراض القلبية.

- يعمل على حماية العيون من الأمراض المختلفة، مثل إعتام عدسة العين.

-يفتت حصى الكلى وحصى المرارة.

- الفوائد الغذائية لبيض السمان

هناك عدة فوائد غذائية أيضًا لبيض السمان وهي:

- تخفيف الأعراض المزعجة للحساسية، مثل: الحساسية الموسمية، وحساسية الأطعمة.

- يعمل بيض السمان في المساعدة على تنقية مجرى الدم من السموم بشكل تدريجي.

- التقليل من فرص إصابة خلايا الكبد بالتلف.

- يحتوي بيض السمان على أجسام مضادة طبيعية بدورها تساعد على مهاجمة السالمونيلا.

يذكر أن منافذ وزارة الزراعة تتواجد أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى توافرها منافذها فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.

وتوفر وزارة الزراعة أيضًا منافذ بيع متنقلة مختلفة بنفس الأسعار، وتتوفر فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، كما أن هناك كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، التي تكون من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.