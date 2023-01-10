سفير ميثاق المناخ الأوروبي يدشن مبادرة بعنوان «رواد الحياد الكربوني»

قال السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، أنه تم، اليوم، تدشين "مبادرة رواد الحياد الكربوني" وهي مبادرة رائدة وتستهدف تدريب 1000 خبير على حساب البصمة الكربونية وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة للمنظمات والشركات وتقديم الخدمات الاستشارية وذلك بالبدء في دبلومة تدريبية على البصمة الكربونية للشركات والمنظمات لأول مرة في مصر وذلك لمدة 196 ساعة .

وذلك لتفعيل مخرجات "COP 27" وفقا للتوجه الذي تنتهجه الدولة نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتفعيلا لرؤية مصر 2030 وايضا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث حصلت مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في اول ايام العام الحالي على الصلاحية واعتماد الجود في التدريب والتأهيل.

وقال سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، إننا قمنا وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نهي سمير عميد كلية والمعهد القومي للجودة برئاسة اللواء الدكتور محمد عتمان بتوقيع بروتوكولات معهما لتنظيم أول دبلومة في مصر لحساب البصمة الكربونية للأعمال حيث أن الكلية لها الريادة في مصر والمنطقة والتي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود تقدم رسالة علمية في مجال البيئة والاستدامة ولها السبق في ذلك، وايضا المعهد القومي للجودة برئاسة اللواء الدكتور محمد عتمان.

وأشار إلى أن المعهد هو الجهة الرسمية لمنح اعتماد الجود في مصر في مجال التدرب ولديه كوكبة من العلماء والخبراء في مواصلة ايزو 14064 كمعيار دولي خاص بالغازات الدفيئة ونحن مؤسسة ايضا لدنيا الخبرات التراكمية ويعرفنا الجميع بالمبادرة العالمية سفراء المناخ التي انتشرت محليا وعالميا خلال العامين الماضيين، لذا قمنا نعمل دبلومة تدريبية لحساب البصمة الكربونية للأعمال وذلك لأول مرة في مصر، ونأمل أن تكون هذه الدبلومة، وتنظم ايضا بالتعاون ايضا مع مركز الاستدامة وحلول انبعاثات الغازات الدفيئة.

- الدبلومة التدريبية للبصمة الكربونية تقدم على ثلاثة مراحل

وأوضح الشربيني، أن هذه الدبلومة التدريبية للبصمة الكربونية تقدم على ثلاثة مراحل ، حيث يمنح المتدرب شهادة لكل دورة على حدة وفي نهاية الدورة الثالثة يمنح شهادة الدبلوم التدريبية والمراحل كما يلي:

• المرحلة التمهيدية: دورة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية

• المرحلة الثانية: دورة حساب البصمة الكربونية للأعمال

• المرحلة الثالثة: دورة الاستدامة وإدارة الغازات الدفيئة

- الفئة المستهدفة

1. المسؤولون عن أعمالهم التنظيمية الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة

2. مستشارو الكربون ومدير البيئة بالشركات الخاصة والهيئات والأجهزة الحكومية

3. مدققو غازات الاحتباس الحراري

4. أولئك الذين يعملون في السلطات التنظيمية أو الحكومية والمصانع

5. مدراء سلسلة التوريد

6. الباحثين والأكاديميين في المناخ والبيئة ونظم الجودة

7. أصحاب المصلحة من البرلمانيين وأعضاء الوحدات المحلية واعضاء لجان الطاقة ومديري الطاقة بمختلف تخصصاتهم والمهندسين والمخططين للأعمال