«باسل الخير».. أحد أبناء صناع الحياة الذى كرمه الرئيس السيسى تقديرا لمسيرته التطوعية



كرم الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس، الشاب الراحل باسل عبد المولى، الشهير بـ "باسل الخير" تقديرا لمسيرته التطوعية في مختلف المجالات.

مسيره تطوعية فى حب الخير ومساعدة الغير قدمها باسل الخير قبل رحيله في عام 2018 عن عمر يناهز الـ٢٢ عاما .

بدأ الراحل مسيرته التطوعية في عمر ١٦ عاما، ليعي أهمية أن يكون هناك جهد تطوعي عونا للغير، وتصبح له بصمة إيجابية في محو أمية سكان العشوائيات، خلال مشروع العلم قوة فى 2012.



تطوع الشاب الراحل في عدة أنشطة خيرية مثل تنظيم معارض الملابس، توزيع الوجبات الغذائية، قوافل طبية،وغيرها من الأعمال التي تضمن حياة متكامله لأهالينا البسطاء.

لم يدخر باسل الخير جهدا في عمل الخير بكل محافظات مصر، لكنه أراد التوسع ولم يكتفي بالعمل التطوعي المحلي، ليعبر الحدود الدولية إلى المانيا في عام 2106، بتقديم المساعدة لاشقاءنا السوريين ودعمهم نفسيا بعد فراق أوطانهم ودمجهم مجتمعيا.

من ألمانيا إلى القارة الإفريقية عبر الانضمام إلى برنامج سفراء القارة السمراء للتطوع لصالح الأطفال اللاجئين الأفارقة من ضحايا الحروب والصراعات الإقليمية والمجاعات.

رحل “باسل الخير” عن الدنيا وهو في طريقة لعمل الخير، إبريل 2018، نتيجة حادث أليم أثناء سفره لمحافظة قنا ضمن نشاط العمل التطوعي، لكن ذكراه مازالت مستمرة بالتقدير والتكريم والعمل المستمر.



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