الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«باسل الخير».. أحد أبناء صناع الحياة الذى كرمه الرئيس السيسى تقديرا لمسيرته التطوعية

باسل الخير
باسل الخير


كرم الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس، الشاب الراحل باسل عبد المولى، الشهير بـ "باسل الخير" تقديرا لمسيرته التطوعية في مختلف المجالات.

مسيره تطوعية فى حب الخير ومساعدة الغير قدمها باسل الخير قبل رحيله في عام 2018 عن عمر يناهز الـ٢٢ عاما .

بدأ الراحل مسيرته التطوعية في عمر ١٦ عاما، ليعي أهمية أن يكون هناك جهد تطوعي عونا للغير، وتصبح له بصمة إيجابية في محو أمية سكان العشوائيات، خلال مشروع العلم قوة فى 2012.


تطوع الشاب الراحل في عدة أنشطة خيرية مثل تنظيم معارض الملابس، توزيع الوجبات الغذائية، قوافل طبية،وغيرها من الأعمال التي تضمن حياة متكامله لأهالينا البسطاء.

لم يدخر باسل الخير جهدا في عمل الخير بكل محافظات مصر، لكنه أراد التوسع ولم يكتفي بالعمل التطوعي المحلي، ليعبر الحدود الدولية إلى المانيا في عام 2106، بتقديم المساعدة لاشقاءنا السوريين ودعمهم نفسيا بعد فراق أوطانهم ودمجهم مجتمعيا.

من ألمانيا إلى القارة الإفريقية عبر الانضمام إلى برنامج سفراء القارة السمراء للتطوع لصالح الأطفال  اللاجئين الأفارقة من ضحايا الحروب والصراعات الإقليمية والمجاعات.

رحل “باسل الخير” عن الدنيا وهو في طريقة لعمل الخير، إبريل 2018، نتيجة حادث أليم أثناء سفره لمحافظة قنا ضمن نشاط العمل التطوعي، لكن ذكراه مازالت مستمرة بالتقدير والتكريم والعمل المستمر.
 

FB_IMG_1673348085512
FB_IMG_1673348085512
FB_IMG_1673348055729
FB_IMG_1673348055729
FB_IMG_1673347944850
FB_IMG_1673347944850
FB_IMG_1673347927119
FB_IMG_1673347927119
باسل الخير التحالف الوطني تكريم الرئيس تكريم الرئيس السيسي باسل عبد المولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أحمد السعدنى لـ خالد على: «كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجى الإشاعات يا خلة»

ضبط 1750 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

التحريات: مصابو تسرب الغاز فى أوسيم من أسرة واحدة

«التصديرى للغزل»: 16 شركة مصرية تشارك بمعرض «الهايمتكستيل» بألمانيا

وزير القوى العاملة: إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا