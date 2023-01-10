أمن المنافذ يضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت الحملات عن ضبط قضية تهريب، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط 1695 مخالفة مرورية متنوعة، 22 قضية فى مجال الأمن العام، و 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.