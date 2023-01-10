الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «كيما أسوان»: أحداث 2011 وعدم توافر التمويل سبب تأخر إنشاء «كيما 2»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال المهندس عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة كيما أسوان، إن فكرة إنشاء المصنع بدأت في 2010 وتم التنفيذ في 2020، وهناك قصة كفاح لكل العاملين بالشركة والجميع له مساهمات على الارض في هذا الكيان الكبير.

وأضاف مصطفى، خلال استقبال وفد لجنة الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود، أن سبب التأخير في تشغيل مصنع كيما 2 والغرامات التي دفعت للشركة الأجنبية يرجع إلى عدة أسباب، أولها الاضطرابات التي حدثت في 2011 بالإضافة إلى عدم توافر التمويل من البنوك نتيجه للظروف في 2011 وانخفاض المستوى الائتماني لمصر، نظرا إلى الظروف التي كانت محيطه بهذا الوقت، بالإضافة إلى نقص الإمدادات نتيجه اضطرابات 2011، وبعد الاستقرار تم توقيع التعاقد مع البنوك المقرضة في 2016 وتدبير التمويل، أيضا الكفالة التضامنية لكل مساهمي الشركة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه.

وأوضح رئيس شركة كيما أسوان أن الشركة دفعت التعويضات ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماويـة على اعتماد مبلغ 65 مليون دولار أمريكي - بنسبة 16% من السعر الأساسي لعقد المقاولـة - لشركة تكنيمونـت الإيطاليـة والتي تتضمن مبلـغ (3 ملايين دولار خاصـة بـإحلال التربـة، 4 ملايين دولار خاصة بفرق زيادة أسعار الوقود خلال عام2014)، وذلك كتعويض عن تأخير بدء تنفيذ المشروع.

ولفت رئيس كيما أسوان إلى أن هناك مشكلة تاريخية تم إلصاقها بالمصنع والشركة منه بريئة، وهو مصرف كيما، بدعوى صرف المصنع في النيل، موضحا أنه تم التوافق نهائيا في احتفالية كبرى حضرها النواب وشعب أسوان على غلق فتحة الصرف.

 

المهندس عماد الدين مصطفي كيما أسوان مجلس إدارة شركة كيما أسوان المصنع ائب معتز محمد محمود

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وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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