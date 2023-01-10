اللواء هشام آمنة: نسعى لتمكين الكوادر البشرية المؤهلة والارتقاء بالمحليات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفي (الممتاز– العالي– المدير العام) وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف طبقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2023.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم اعتبارًا من اليوم حتى 8 فبراير المقبل تلقى الطلبات إلكترونيًا، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذى تم تحديثه استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي، لاكتسابه مزيدًا من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل، وحرصًا من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل، بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وتضمن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز عدد وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وفى المستوى الوظيفي العالي 3 وظائف هي رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما تضمن الإعلان 18 وظيفة مدير عام، وهي مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وستكون تلك الوظائف القيادية للعمل بديوان عام الوزارة وفقًا للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بريد إلكتروني ([email protected]) وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، على أن يتم تحميل المستندات المطلوبة على الموقعين داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيًا، ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد، كما تم توفير رقم الموبايل التالي لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو: (01101732226).