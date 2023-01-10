الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم القصاص: المبادرات ساهمت في تحسين صحة المواطن (فيديو)

أكرم القصاص
أكرم القصاص

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بالمبادرات الصحية والقوافل الطبية، معتبرا أنها كانت ضرورية وساهمت كثيرا في تحسين صحة المواطن، لافتًا إلى أن القوافل الطبية والعلاج مهم جدًا، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن الاهتمام بالصحة.

وأضاف «القصاص» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم، أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة مثل مبادرة «فيروس سي» و100 مليون صحة ضرورية جدًا، لافتًا إلى أنها ساهمت في تحسين صحة المواطن، فضلًا عن الجهود الكبيرة لمبادرة حياة كريمة والتحالف الوطنى، بالإضافة الى التأمين الصحي الشامل.

حجم الجهود المبذولة في قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن حجم الجهود المبذولة في قرارات العلاج على نفقة الدولة كبيرة جدًا، خاصة أنها أصبحت تصدر بشكل مباشر بعد أن كانت معقدة في السابق، إنما إصدارها بشكل مباشر وسريع يعتبر نقلة مختلفة في هذا الأمر.

أكرم القصاص الكاتب الصحفي أكرم القصاص المبادرات الصحية ضرورية ساهمت تحسين صحة المواطنين صحة المواطن

مواد متعلقة

محمد أمين: التعامل مع السفينة جلوري تم خلال 35 دقيقة (فيديو)

مريم حسن: تقديم مؤتمر التحالف الوطنى أمام الرئيس السيسى كان حلمًا بالنسبة لى

بعد إشادة الرئيس السيسي بأدائها.. أول موجز أخبار لمريم حسن على «إكسترا نيوز»

أستاذ اقتصاديات بيئة: قمة المناخ نقطة تحول فى الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية

«ستر وعافية».. تفاصيل أهم قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (فيديو)

بعد دعم الرئيس لها.. أهداف مبادرة «ازرع» التى أطلقها التحالف الوطنى (فيديو)

في ذكرى وفاته.. عام على رحيل وائل الإبراشي فارس الإعلام المصري (فيديو)

صابر عثمان: زراعة الأشجار الخشبية حول المدن تقلل دخول الأتربة والعوالق الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«فتحولها باب الشقة».. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مُسنة في قصر النيل

مريم حسن.. موهبة متميزة فتحت لها «المتحدة» أبواب النجاح

زميل جامع البلاستيك: «قفل موبايله ومبيردش على حد»

اللواء هشام آمنة: نسعى لتمكين الكوادر البشرية المؤهلة والارتقاء بالمحليات

وزير الصحة يبحث تطوير الخدمات الإلكترونية بالقطاع مع شركة برجمة رائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا