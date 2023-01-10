أكرم القصاص: المبادرات ساهمت في تحسين صحة المواطن (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بالمبادرات الصحية والقوافل الطبية، معتبرا أنها كانت ضرورية وساهمت كثيرا في تحسين صحة المواطن، لافتًا إلى أن القوافل الطبية والعلاج مهم جدًا، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن الاهتمام بالصحة.

وأضاف «القصاص» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم، أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة مثل مبادرة «فيروس سي» و100 مليون صحة ضرورية جدًا، لافتًا إلى أنها ساهمت في تحسين صحة المواطن، فضلًا عن الجهود الكبيرة لمبادرة حياة كريمة والتحالف الوطنى، بالإضافة الى التأمين الصحي الشامل.

حجم الجهود المبذولة في قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن حجم الجهود المبذولة في قرارات العلاج على نفقة الدولة كبيرة جدًا، خاصة أنها أصبحت تصدر بشكل مباشر بعد أن كانت معقدة في السابق، إنما إصدارها بشكل مباشر وسريع يعتبر نقلة مختلفة في هذا الأمر.