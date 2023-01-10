الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة سهلة وبسيطة لطهى «العدس» تشعرك بالدفء من البرد القارس

طبق العدس
طبق العدس

العدس حساء نباتي لذيذ يجمع عدد من المكونات الصحية، يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين، وتضفي البطاطس بعض الحلاوة التي لا تقاوم.

مكونات

ملعقة طعام زيت زيتون

4 من الكراث (أجزاء بيضاء وخضراء فاتحة)، مقطعة إلى نصف أقمار بسمك 1/4 بوصة

 علبة 28 أونصة من الطماطم الكاملة مصفاة

2 بطاطس حلوة مقشرة ومقطعة إلى قطع 1/2 بوصة

حفنة من اللفت  تمت إزالة السيقان السميكة والأوراق مقطعة إلى شرائح بعرض 1/2 بوصة

نصف كوب عدس بني

 ملعقة كبيرة زعتر طازج

ملح وفلفل أسود

ربع كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري)

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الطريقة

سخني الزيت في قدر كبيرة أو فرن على نار متوسطة، يُضاف الكراث ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يذبل من 3 إلى 4 دقائق، تُضاف الطماطم وتُطهى مع تقطيعها بملعقة لمدة 5 دقائق.

أضف 6 أكواب من الماء واتركه حتى يغلي، أضيفي البطاطا الحلوة واللفت والعدس والزعتر ونصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل، يُطهى على نار خفيفة حتى ينضج العدس  لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

تُسكب في أوعية وتوضع فوقها جبن البارميزان إذا كنت تستخدمه.

تاريخ وجبة العدس

من المحتمل أن يكون هناك عدد من أطباق العدس في الهند أكثر مما يوجد في جميع المطابخ حول العالم، فهو بروتين الفقير، إلا أنه متشابك ويتم طهيه في المنازل الهندية. 

يتناسب مع عدد من الأطباق المختلفة من الخضار إلى الكباب، من الأفضل تقديمه مع الخبز لأنه سميك جدًا بحيث لا يمكن تقديمه مع الأرز، إذا لم تكن الطماطم شديدة الحموضة، أضف القليل من مسحوق المانجو أو عصير الليمون.

 

العدس الروماني بالكزبرة

كان سكان روما القديمة يأكلون البقول مثل العدس قبل وقت طويل من وصفها من قبل محبو موسيقى الجاز كان عنصرًا أساسيًا في جميع أنحاء أركان الإمبراطورية، كان يتم تناوله مع طبق مثل المعكرونة مع صلصة العدس، وبجانبه بعض الخضروات.

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