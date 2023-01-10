العثور على جثة «رحمة» في ظروف غامضة بالمعصرة

تستمع نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، لأقوال والد فتاة عثر على جثتها داخل منزلها في ظروف غامضة، بمنطقة المعصرة.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من عاطل يفيد بالعثور على ابنته متوفية داخل حجرتها بمنزلهم الكائن بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «رحمة. م»، 23 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية بالإضافة إلى خلو الجثة من إصابات ظاهرية.

وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، والتحفظ على والد الفتاة للتحقيق معه.