محافظ القليوبية يتفقد ميدانياً معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية فور تلقيه شكاوى عامة بخصوص نقص بعض السلع الأساسية بمعرض «أهلا رمضان» بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، لحل جميع المشكلات وضخ كمية أكبر من المعروض لتلبي إحتياجات المواطنين بكافة فئاتهم من السلع الأساسية والعمل على حلها فوراً على أرض الواقع.

وتفقد "المحافظ" أروقة المعرض بالكامل والذي يضم عدد (١٦) باكية لبيع كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن بشكل أساسي، لعدد (١٥) عارضا، وعدد (٥) باكيات مستخدمة كمخزن للعارضين، يتم فيها تخزين السلع الزائدة عن المعروض للسحب منها عند نقص أي سلعة بسبب زيادة الطلب على الشراء.

وأوضح "الهجان" أنه تم حل مشكلة نقص الزيت والناتجة عن الإقبال الشديد من قبل المواطنين، وتم التواصل مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير كميات أكبر من المعروض ليستفيد جميع المترددين على المعرض، مؤكداً توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين (كالأرز،والزيت،والسكر،والسمن،والألبان،والدقيق،والمكرونة، والشاي، والعدس، واللحوم، والدجاج).

فيما صرح "المحافظ" بافتتاح معارض «أهلاً رمضان» وشوادر بمختلف قرى ومدن المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء علي المواطنين، بالإضافة إلي ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية وتخزينها بجوار المعرض لتلافي مشكلة نقص أي سلعه.

والتقى "محافظة القليوبية" بعدد من المواطنين أثناء تواجده بالمعرض لتذليل جميع عقباتهم، موجهاً بحل جميع المشكلات فوراً، ومنها قلة كمية اللحوم علي الفور تم توفير كمية كافية من اللحوم لتُلبي احتياج المواطنين.

ووجه "الهجان" مدير المتابعة والرقابة بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض «أهلاً رمضان» علاوة علي المرور علي الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية(أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المُغالاة في الأسعار، مع التشديد بالإلتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع كل سلعة على حدة، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، مع عرض تقرير يومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.