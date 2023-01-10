«الإحصاء» يعلن ارتفاع التضخم الشهرى 2.1% لشهر ديسمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعًا قدره 2.1% لشهر ديسمبر 2022.

وأشار المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% لشهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% لنفس الشهـر من العام السابق.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.0%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.1%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (2.3%).

وكذا مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (9.8%).