الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، أن المنظمة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال دوجاريك فى تصريحات صحفية، "رئيسة الأونكتاد ريبيكا جرينسبان والأمين العام للأمم المتحدة يركزان على محاولة إزالة العقبات التي تعترض تصدير الأغذية والأسمدة الروسية التي لا تخضع للعقوبات، ونحاول باستمرار إحراز تقدم"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

ويضم اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، وفقا لقناة روسيا اليوم.

روسيا: «حصلنا على وثائق تكشف حجم الفساد داخل القوات الأوكرانية»

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، عن عثور قواتها على وثائق للقوات الأوكرانية تُشير إلى تعرض ممتلكاتها العسكرية للسرقة.

وتابعت في بيان لها، أن جنود الحرس الروسي، عثروا على وثائق للقوات الأوكرانية تشير إلى سرقة ممتلكات عسكرية في الوحدات الأوكرانية وانخفاض مستوى حماية المنشآت العسكرية.

وأكملت منظمة الحرس الثورى “استولى أفراد الحرس الروسي على وثائق أرشيفية للقوات الأوكرانية، تتحدث عن أوجه قصور منهجية في تنظيم حماية المنشآت المهمة والدفاع عنها”، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأوضح البيان أن الوثائق تكشف عن إخطار دائرة الأمن الأوكرانية على العديد من وقائع نهب وإتلاف الممتلكات العسكرية في الوحدات العسكرية لأوكرانيا لغرض الربح غير المشروع.

وعثر الحرس الروسي على وثائق للقوات الأوكرانية، تشير إلى انحلال أخلاقي للأفراد وانخفاض مستوى الانضباط، جاء ذلك أثناء أداء مهام الخدمة والقتال.

وقبل يومين، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيت، عن ترحيبه بإعلان روسيا وقف إطلاق النار لـ 36 ساعة، واعتبرها فرصة لإرسال قافلة مساعدات انسانية لأوكرانيا، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية. 

وقال "جريفيث": "إعلان الاتحاد الروسي وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة تبدأ ظهر اليوم نبأ مُرحب به، ويتيح وقف إطلاق النار فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بسبب القتال الكثيف".

الأمين العام للأمم المتحدة تصدير الأغذية الأسمدة الروسية أوكرانيا الامم المتحدة

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