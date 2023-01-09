حجازى يسجل ويتسبب فى ركلة جزاء فى تعادل اتحاد جدة والشباب

حسم التعادل الإيجابي قمة الدوري السعودي، اليوم الاثنين، بين اتحاد جدة ونظيره الشباب بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف اتحاد جدة كان له الكلمة العليا في اللقاء، بعدما تسبب في ركلة جزاء على فريقه وسجل هدف الاتحاد الوحيد.

الشباب كان البادر بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق الأرجنتين كريستيان جوانكا من ركلة جزاء احتسبت على حجازي.

وتمكن سريعًا حجازي من إدراك التعادل لصالح الأتي في الدقيقة 24 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد متابعة ركنية ردت من حارس الشباب.

التعادل رفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة في وصافة ترتيب الدوري السعودي وبفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر، بينما وقع الاتحاد في المركز الثالث بـ 25 نقطة.

وشهد اللقاء غياب طارق حامد محترفنا في صفوف الاتحاد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسي وطارق حامد خارج القائمة أمام الشباب

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، كورنادو، برونو هنريكي، هيلدر كوستا

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدلله، رومارينيو

وكانت المباراة مقررة في منتصف ديسمبر الماضي، وتأجلت بسبب ارتباط عبدالرزاق حمد الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وفي سياق متصل، أثار لاعبو فريق اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورهم بنظارات فريدة من نوعها في تدريبات الفريق.

وظهرت هذه النظارات للمرة الأولى مع منتخب سويسرا في مران أقيم لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وكذلك لكأس العالم 2022، والتي تأتي من تصميم شركة يابانية، تعمل على تحسين الرؤية، وكذلك ردة الفعل.