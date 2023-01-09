الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ازرع».. مبادرة التحالف الوطنى الأهلى لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائى

ازرع
ازرع

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الزراعة مبادرة "ازرع لدعم صغار المزارعين"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستهدف المبادرة تمكين 100 ألف مزارع لزراعة نحو 150 ألف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية، وتضم 8 محافظات، 5 منها في الصعيد و3 في الوجه البحري.

كما تستهدف المبادرة بشكل رئيسي محصول القمح، كما تعمل على توفير تقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية، وتستهدف تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية للقمح.

يذكر أن تعمل مبادرة «ازرع» على توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة للمزارعين، وتدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج وتقديم الدعم الفني، والنهوض بأحوال المزارع المصري وتحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقليل تكاليف الإنتاج لمحصول القمح.

بعد دعم الرئيس لها.. أهداف مبادرة «ازرع» التى أطلقها التحالف الوطنى (فيديو)

 

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