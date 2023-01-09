الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

غدًا...«صحة الشيوخ» تُناقش خطة مواجهة سفر الأطباء للخارج

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم داخل البلاد.

وقال "البدري" فى الاقتراح برغبة المقدم منه: "يعد العنصر البشري في المنظومة الطبية أحد أهم أضلاعها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، موضحا "فالطبيب والممرض هما أحجار الزاوية في عملية الرعاية الصحية دون شك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي معاناة الدولة المصرية منذ فترة طويلة، من نقص الأطباء العاملين على أرضها وليس في العدد الإجمالي، الأمر الذي يعود إلى عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها هو ارتفاع المقابل بالنسبة لنظيره فى مصر مع اختلاف بيئة العمل.

‏وتابع النائب محمد صلاح البدري: "تشير الدراسات الإحصائية إلى أن عجزاً حقيقياً في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مصر مؤخراً، بالإضافة إلى رصد عدد شباب الأطباء الذين يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية.

وأضاف: أزمة “كوفيد 19”كانت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي استدعي معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الأطباء العاملين بها ومحاولة استقطاب المزيد للعمل على أراضيها، لافتًا إلي أن خطط الجذب وإجراءات الإبقاء للأطقم الطبية أصبحت متنوعة ومختلفة على مستوى العالم، ووجود خطة محكمة للعمل على هذا الملف باتت ضرورية وعاجلة.

النائب محمد صلاح البدرى سفر الأطباء مجلس الشيوخ المنظومة الطبية الرعاية الصحية

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