الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ذبحوا كلبها وقصّوا شعرها.. حكاية تعذيب فتاة على يد صديقها بالشيخ زايد

طفلة
طفلة

«بخطوات بطيئة وبحركات محسوبة، دخل طبيب وصديقه على فتاة أثناء نومها في غرفتها ، وقيدوها، ومارسوا ضده أبشع أنواع العذاب من قص شعر ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا كلبها دون رحمة».. كل تفاصيل هذه الجريمة تمت بحق فتاة محتجزة في شقة بالشيخ زايد.

- بداية تفاصيل القضية
قالت الفتاة إنها تعرفت على طبيب وصديقه منذ عام أثناء تجولها داخل ماركت شهير بالشيخ زايد وعقب مرات من تقابلها نشأت بينها وبين صديق الطبيب علاقة عاطفية انتهت بعلاقة غير مشروعة ووعد بالزواج حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

وتبين أن اللقاء بينهما تعدد عدة مرات برضاها، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فمنذ شهر بدأت علاقتهما تتوتر بسبب طلبها توفير مكان إقامة لها، حتى لا يتم اكتشاف أمرهما ، ولم يجد صديقها حلًا،سوى إقامتها في شقة صديقه الطبيب.

-غدر وتعذيب

لكن في تخطيط منه للغدر بها والانتقام منها اتفق حبيبها مع الطبيب وتوجهوا لها أثناء نومها واحتجازوها وقيدوها، اعتقادًا منه أنها أفشت علاقتهما للناس، بقصد توريطه للارتباط به ، وتعددى عليها بالضرب ومارس ضدها كافة أنواع العذاب، من تورم بالرأس وجروح بالجبهة ، والرأس وكدمات في الذراعين.

ولم يكتفِ بكل ذلك، بل ذبح كلبها أمام أعينها، بسكين ، للانتقام منها وترويعها، ولكن تم تحريرها من قبل الأجهزة الأمنية من شقة احتجازها داخل كمبوند.

  • تحريات المباحث

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة بسبب اعتقاد حبيبها بأنها أفشت علاقتهما الآثمة وسط أصدقائهما فقاما باحتجازها والتعدي عليها بالضرب ونحر كلبها نوع -جريفون- عمره ٣ أشهر تم ضبط الطرفين والسكين والمقص والكلب.

تم تحريرها من شقة داخل كومبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وتعذيبها ونحر كلبها بعد تحرير الفتاة وضبط المتهمين.

  • تفاصيل البلاغ

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من ضباط قسم شرطة ثالث أكتوبر، يفيد بإبلاغ أمن كمبوند شهير بحدوث مشاجرة بإحدى الشقق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أطراف المشاجرة، فتاة 20 سنة، طالبة، في الصف الثالث الثانوي من مدينة بلبيس بالشرقية، مصابة كدمات باليد اليسرى وتورم بالرأس وجرح بالجبهة، والطرف الثاني طبيب بالتأمين الصحي 27 سنة، وصديقه طالب جامعي 22 سنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

  • قرارات النيابة 

وأمرت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، وإعداد تقرير حول إصابتها.

قرارات النيابة طبيب صديق قتل الشيخ زايد شقة تفاصيل القضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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