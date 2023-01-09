تعرف على موعد شم النسيم 2023 والإجازات الرسمية في 2023

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم سنويًا في فترة الربيع وهو اليوم الذي يلي احتفال المصريون الاقباط بيوم الفصح.

وبدأ المصريون احتفالهم بيوم شم النسيم منذ عهد الفراعنة ومازالت هذه العادة مستمرة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث الماضية تزامن شم النسيم مع شهر رمضان مما منع الكثير من المصريين من الاحتفال بهم ، وتعرض الدستور في التقرير التالى موعد شم النسيم 2023 والاجازات الرسمية خلال العام الجاري.

موعد شم النسيم 2023

يحتفل المصريون هذا العام بيوم شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية ويأتي في منتصف شهر رمضان مما سيمنع المسلمون من الاحتفال بهم نتيجة صيامهم، وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى سابقة لها أن الاحتفال بتلك المناسبة يرجع إلى العادات المصرية القديمة، ولا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل أن الاحتفال مستحب نظرًا لدوره في تشجيع صلة الرحم وتجمع الأسر في ذلك اليوم.

ويعد موعد شم النسيم 2023 إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو الخاص وتكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

الاجازات الرسمية 2023

أعلن موقع رئاسة الجمهورية عن الاجازات الرسمية 2023 والتي جاءت كالتالي:

25 يناير : يوم الأربعاء ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة

16 أبريل : يوم الأحد عيد الفصح القبطي

17 أبريل: يوم الإثنين عيد شم النسيم

21 أبريل: يوم الجمعة عيد الفطر المبارك والذي يحتفل به المسلمون بعد صيام شهر رمضان

22 أبريل: يوم السبت أجازة عيد الفطر المبارك

25 أبريل: يوم الثلاثاء عيد تحرير سيناء وغالبا ما يتم ترحيل الاجازات إلى يوم الخميس حسب قرار مجلس الوزراء.