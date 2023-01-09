الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

اهلا رمضان
اهلا رمضان

بين العام والآخر تترقب الأسر بشغف، موعد افتتاح معارض “أهلًا رمضان” والتي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويعتير “أهلا رمضان” من أهم المعارض التي توفر احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، بالتزامن مع توفير وزارة التموين السلع بمنافذ مجمعاتها الاستهلاكية، لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين.

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“الدستور” يرصد في السطور التالية ردود أفعال المواطنين على افتتاح معارض “أهلًا رمضان” لتوفير السلع بأسعار مخفضة..

قالت “هناء سعيد”، إنها تنتظر افتتاح معرض “أهلًا رمضان” سنويًا، مؤكدًة أنه يوفر لها احتياجات الشهر بأسعار مخفضة:" كل السلع متوفرة وبكميات كبيرة وبنشتري اللي إحنا عايزينه".

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ولفتت إلى أن المعرض مهم جدًا للمواطنين، لأن السلع متوفرة فيه بشكل كبير والأسعار ممتازة بعيداً عن غلاء الأسعار وجشع التجار وأن السلع متوفرة بشكل كبير في جميع المنافذ من زيت وسكر ومكرونة ومنتجات الألبان وغيرها.

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ومن جانبها، أكدت "سعاد محمد " أن جميع السلع متوفرة من ياميش رمضان وسلع غذائية أساسية، جميعها بأسعار قليلة جدا ومختلفة عن المحلات التجارية والمولات وأن هذا دعم كبير من الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مدعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال "سعيد عبدالغني"، إن الأسعار في متناول يد الجميع وإن جميع احتياجات المنزل متوفرة في منافذ “أهلًا رمضان” و“كلنا واحد”، مُتمنيًا أن يستمر المعرض طول السنة، لأنه يوفر كل السلع بأسعار ممتازة.

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وأضاف أن السلع متوافرة بالمعارض بأسعار أرخص من الموجودة في السوق، فعلى سبيل المثال، سعر الأرز داخل المنافذ لا يزيد على 15 جنيها.

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