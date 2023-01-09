الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

التأمين الاجتماعي
التأمين الاجتماعي

 

يستطيع المؤمن عليهم الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الذي وفر الخدمة إلكترونيًا للمواطنين تسهيلًا عليهم وفي إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي.

 

 

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي الدخول عبر موقع التامينات الاجتماعية الذي يتيح الخدمة الكترونيًا للمؤمن عليهم، ويستطيعوا اتباع الخطوات التالية : 

أولا : الضغط على  الرابط التالي https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/GetInsuredDetails.aspx?fbclid=IwAR3_VC8WE39VaffU8VkWyoBQvAR8chRCTI9wMdn860bRFFOTkxwhN6uhSbM

 

ثانيًا : اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

ثالثًا : الضغط على ​​بدء الخدمة.

رابعًا : يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

خامسًا : يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

سادسًا : يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.   

سابعًا : بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط التقديم

والرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا , وإسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد.

 

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر 

ويوفر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات للمؤمن عليهم ، منها الاستعلام عن الرقم التاميني، المؤمن عليه أو المشترك هو كل شخص مواطن تسري عليه أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال عمله وكذلك المستفيد، القائم بالصرف، و صاحب معاش، وغير المصريين.

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ويوفر موقع التأمينات الاجتماعية  خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى، تسجيل رقم تأمينى، التأمين على عامل بالقطاع الخاص واخطار العامل مكتب الهيئة عندالتحاقه بعمل، التأمين على العمالة غير المنتظمة.

 

 

التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية التأمين الاجتماعي الرقم التأميني الاستعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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