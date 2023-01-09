توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالشرقية فى المعارض والأسواق (صور)

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، عن توافر كافة السلع الأساسية، بجميع منافذ البيع والمعارض وسلال السوبر ماركت المعروفة، بكافة مدن ومراكز محافظة الشرقية.

من جانبها قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هناك 19 معرضا للسلع المخفضة التى تشرف عليها مديرية التموين، والغرفة التجارية بالشرقية، مؤكدة أنه يتم طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والسلع كافتها متاحة أمام جميع المواطنين.

وأضافت لـ«الدستور»، أنه يتم طرح الأرز بداية من 15 جنيها للكيلو والسكر من 16 جنيها، وتتوافر منافذ مخصصة للزيت ومنفذ للحوم والبقوليات وكافة احتياجات المنازل اليومية.

وأكدت وكيل وزارة التموين، أن هناك سيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية تتواجد فى الميادين الرئيسية والأماكن المعروفة لسهولة الوصول إليها، وحتى تكون متاحة أمام جميع المواطنين.

ومن جانبه قال «فارس.ال» مدير إحدي السلاسل التجارية المعروفة بمدينة الزقازيق، إن هناك مشاركة من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية المعروفة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، حيث يتم طرح سلع تابعة للمبادرة الرئاسية «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالسوبر ماركت، فى أماكن خاصة لبيع تلك السلع داخل السوبر ماركت، مؤكدًا أنه ليست هناك أى أزمة فى توافر السلع الغذائية، وأنها متاحة أمام الجميع.

وأكد أن هناك شائعات تتصنع وجود أزمات وتدفع المواطنين للشراء بكميات كبيرة، وأن حالة الهلع التى يتم اختلاقها هى التى ستؤدى بنا إلى أزمة ليست مودودة وليست قائمة.