الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقار وصف لـ5 ملايين فرنسى.. فضيحة «عقار ميدياتور» أمام القضاء

فرنسا
فرنسا

بدأت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، نظر القضية الشهيرة بـ"فضيحة عقار ميدياتور" وهو من إنتاج مختبرات سيرفييه الفرنسية، ومتهم بالتسبب في مقتل مئات المرضى، ومن المتوقع استمرار المحاكمة لـ6 أشهر.

وطُرح الدواء المضاد للسكري في الأسواق عام 1976، إلا أنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة كقاطع للشهية حتى العام 2009. وتسبب "ميدياتور" في آثار جانبية كثيرة لآلاف المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية وأفضى أحيانًا إلى الوفاة.

ووصف هذا العقار لنحو 5 ملايين شخص خلال فترة تسويقه الممتدة على 33 عامًا.

وكانت محكمة البداية أدانت مختبرات سيرفييه ومسئولها الثاني فيليب سيتا بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة. وفرضت على المختبرات غرامة قدرها 2,7 مليون يورو وحكم على سيتا بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 90600 يورو.

وحكم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو كعطل وضرر للضحايا.

ورأت محكمة باريس الجنائية يومها أن مختبرات سيرفييه "كانت تملك اعتبارا من العام 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة" المرتبطة بميدياتور.

وادعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني في إطار هذه القضية، وسيدلي نحو خمسين منهم بإفادتهم أمام المحكمة على مدى أربعة أيام نهاية فبراير.

محكمة الاستئناف باريس ميدياتور مئات المرضى الدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن فى عزاء نجله.. مواقف أثارت جدلًا بحياة جورج وسوف

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

دخلت نطاق العمليات بأوكرانيا.. ما هى المقاتلة الروسية «المجرم»؟

أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023 السنوية ذات عائد 25%

فتوح يعتذر لمرتضى منصور «هاتفيًا».. وجلسة خلال ساعات فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس