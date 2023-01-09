عقار وصف لـ5 ملايين فرنسى.. فضيحة «عقار ميدياتور» أمام القضاء

بدأت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، نظر القضية الشهيرة بـ"فضيحة عقار ميدياتور" وهو من إنتاج مختبرات سيرفييه الفرنسية، ومتهم بالتسبب في مقتل مئات المرضى، ومن المتوقع استمرار المحاكمة لـ6 أشهر.

وطُرح الدواء المضاد للسكري في الأسواق عام 1976، إلا أنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة كقاطع للشهية حتى العام 2009. وتسبب "ميدياتور" في آثار جانبية كثيرة لآلاف المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية وأفضى أحيانًا إلى الوفاة.

ووصف هذا العقار لنحو 5 ملايين شخص خلال فترة تسويقه الممتدة على 33 عامًا.

وكانت محكمة البداية أدانت مختبرات سيرفييه ومسئولها الثاني فيليب سيتا بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة. وفرضت على المختبرات غرامة قدرها 2,7 مليون يورو وحكم على سيتا بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 90600 يورو.

وحكم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو كعطل وضرر للضحايا.

ورأت محكمة باريس الجنائية يومها أن مختبرات سيرفييه "كانت تملك اعتبارا من العام 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة" المرتبطة بميدياتور.

وادعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني في إطار هذه القضية، وسيدلي نحو خمسين منهم بإفادتهم أمام المحكمة على مدى أربعة أيام نهاية فبراير.