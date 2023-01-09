نقل 10 مصابين في حادث طريق الواحات بالجيزة للمستشفى

وقع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، الإثنين، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي فى محافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 10 اشخاص جري نقلهم إلي المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.