في بيان رسمي.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف عن هوية القنوات الناقلة لبطولة العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الإثنين، عن القنوات الناقلة لبطولة العالم للعبة، التي ستنطلق الشهر الجاري.

وستقام النسخة الثامنة والعشرين لمونديال اليد 2023، ببولندا والسويد، خلال الفترة ما بين 11 إلى 29 يناير الجاري.

وحسبما ذكر الاتحاد الدولي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قناة SSC السعودية، ستقوم بنقل منافسات البطولة، بحيث تبث مباريات المنتخب السعودي إلى جانب عدد من المباريات الأخرى.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن لم يتم تحديد القنوات التي ستبث منافسات البطولة، في قارة إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة، أنه بالنسبة المناطق التي ليس لديها اتفاقيات مع أصحاب الحقوق، سيتم بث جميع المباريات مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد، عبر «يوتيوب» (وهو الأمر الذي ينطبق على مباريات منتخب مصر).

وأضاف البيان، أنه سيتم تطبيق الحظر الجغرافي على قناة الاتحاد الدولي على «يوتيوب»، والتحقق من قوائم المحطات المحلية ، مشيرًا إلى أنه قد لا تعرض بعض القنوات الناقلة كل مباراة بشكل مباشر.

وجاءت القنوات الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد 2023 على النحو التالي:

إفريقيا

سيتم تحديدها لاحقًا



آسيا

الصين: قناة Huya (ستنقل 20 مباراة مباشرة ومباريات بنظام VOD «فيديو حسب الطلب»

اليابان: Sportsbull

المملكة العربية السعودية: SSC (قناة الرياضة السعودية) (ستبث جميع مباريات السعودية بالإضافة إلى مباريات أخرى)

أوروبا

بلجيكا: (جميع مباريات المنتخب البلجيكي مباشرة، متأخرة، لقطات بارزة، مقاطع على جميع المنصات)

البوسنة والهرسك: قناة Arenasport

كرواتيا: قناة (HRT) (وصول الأخبار ، جميع مباريات كرواتيا) + قناة RTL

جمهورية التشيك: Czech TV

الدنمارك: قناتي DR + TV2

إستونيا: Viaplay

فنلندا: Viaplay

فرنسا: beIN Sport France + TF1 / TMC

جورجيا: قناة Silknet

ألمانيا: قناتي ((ARD & ZDF (بث جميع مباريات ألمانيا مباشرة ، مقاطع وأبرز المباريات الأخرى) + قنوات Eurosport 15 مباراة سيتم تحديدها لاحقًا ليس من بينها مباريات لألمانيا)

قناة Sportdeutschland.TV (جميع المباريات مباشرة) والمباريات بنظام VOD على قناة Handballdeutschland.tv ، أما مباريات منتخب ألمانيا، علىSportdeutschland.TV Plus

قناة Axel Springer/ BILD (ستبث ملخصات مباريات منتخب ألمانيا)، قناة Bundeswehr TV(ستبث بنظام الدائرة المغلقة)، قناة kicker.de (ستبث ملخصات مباريات منتخب ألمانيا)

قناة RTL / n-tv (خاصية الوصول للأخبار لكل مباريات ألمانيا)، قناة Servus TV (خاصية الوصول للأخبار لكل مباريات ألمانيا)

البرتغال: RTP

رومانيا: بريما سبورت

صربيا: (Arenasport)

سلوفاكيا: RTV

إسبانيا: RTVE

