«التضامن»: دور متميز للهلال الأحمر فى معرض «بيت العرب»

أكدت وزارة التضامن، استمرار فعاليات المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب" الذى تنظمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية بقصر القبة.

ويشارك الهلال الأحمر المصرى بتواجد قوى بالمعرض، حيث أكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، أن فرق الهلال الأحمر تتواجد بالمعرض لتوفير الخدمات والتدخلات الطبية على مدار اليوم، حيث يتواجد فريق طبى من طبيب ومسئول تمريض ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى على الإسعافات الأولية لتأمين العارضين والزوار والاستعداد لأى حالة طارئة.

وقال الناظر إن خيمة الهلال الأحمر بالمعرض مجهزة بكافة المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى أنه تم توفير المعينات الحركية لذوى الإعاقة للتمكن من المشاركة بفعاليات المعرض من الكراسي المتحركة وغيرها.

وأشار الناظر إلى أن أعضاء الفريق يقومون بتوزيع أدوات الوقاية والتعقيم من المطهرات والماسكات على رواد المعرض، إضافة إلى أنه من خلال التعاون والتنسيق مع برنامج وعى يتم تعريف الزائرين بالطرق الصحية للوقاية من الأمراض إلى جانب الرسائل والأنشطة التوعوية لبرنامج وعى.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجاري، من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (1) .