النيابة الإدارية بأسيوط تعاين المنزل المنهار للوقوف على أسباب الحادث (صور)

انتقل فريق من نيابة ثان أسيوط الإدارية، برئاسة المستشار أحمد باهي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بأسيوط، وعضوية المستشارين عمرو سلطان، وحسين حجاب نائب رئيس الهيئة لمعاينة موقع المنزل المنهار بحي غرب أسيوط وفتح تحقيق موسع في القضية 92 لسنة 2023 مع مسؤولي الحي على خليفة أسباب انهيار المنزل ووفاة 7 وإصابة 2 آخرين.

قال المستشار عمرو سلطان إنه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد بشتي صوره وتحديدا المباني بدون ترخيص وصدر تكليف من المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة لنيابة الادارية ثان أسيوط بالانتقال لمعاينة العقاد المنهار الكائن بشارع أحمد مدحت بشركة قلته نطاق حي غرب أسيوط والذي راح ضحيته 7 أشخاص وتم معاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وأوضح نائب رئيس النيابة الإدارية لثان أسيوط أنه تم فتح تحقيق عاج في الأمر وحصر الإجراءات والمخالفات وتحديد المتسبب فيها مع التوصية العاجلة لسلامة المواطنين وتوفير المسكن الأمن لهم.

وتجري نيابة قسم أول أسيوط برئاسة المستشار إيهاب الصاوي رئيس النيابة، وإشراف المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط تحقيقات موسعة مع عدد من مسؤولي حي غرب والإدارة الهندسية، وسماع أقولهم حول أسباب انهيار المنزل والإجراءات التي تمت ومدى صدور قرار إزالة من عدمه.

بدء سكان العقارات المحيطة بالعقار المنهار بشارع أحمد مدحت بنطاق حي غرب أسيوط بعد تصدع عدد من المنازل مما أصبحت تهدد حياة سكانها من مخاطر انهيار المنازل خاصة بعد تصدعها.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، الإثنين، تنفيذ إزالات للمباني والأدوار المخالفة المجاورة للعقار المنهار بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط.

واستخدمت رئاسة حي غرب أسيوط خلال عملية تنفيذ قرارات الإزالة العمالة والأدوات اليدوية والكهربائية التي تستخدم في الإزالة كون الأدوار التي يتم تنفيذ الإزالات بها مرتفعة ومجاورة للكتل السكانية.

received_682679110217940

received_734304598122762