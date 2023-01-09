الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

النائب نادر الخبيري: السيسي أول رئيس مصري يجعل العمل التنموي مؤسسي

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأشار النائب نادر الخبيري ، إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي تقديم الدعم الكامل للعمل الأهلى ، وأن مشاركة الرئيس  في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، يعكس اهتمام الدولة بالعمل الاهلى والتنموي وأيضا يؤكد على أهمية الدور الذي يقدمه التحالف .

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة بحضوره  المؤتمر بأن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية التي تتم علي أرض مصر .

وأضاف النائب  نادر الخيبري أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري  يخلق حالة من التنسيق بين شركاء التنمية ويجعل العمل التنموي  مؤسسي ويوجد حالة من التعاون بين  الشركاء كل طرف يكمل عمل الآخر.

وأوضح النائب نادر الخيبري، أن  تعاون منظمات المجتمع المدني التنموي تحت إطار التحالف يجعل  للأعمال التي تقوم بها مكملة لما تقوم به الحكومة والقطاع الخاص ويشعر بها المواطن العادى ويحقق الأهداف التي من أجلها  قامت منظمات المجتمع المدني ودعم خطة الدولة في التنمية.

وأشاد عضو مجلس النواب  بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتجربة التحالف وتوجيهاته لجميع المسئولين بتسهيل مهمته ودعم مبادراتها التنموية الضخمة التى تقوم بها على أرض الواقع .

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التحالف الوطنى للخير

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