تصريح هاري بقتل 25 شخصا في أفغانستان يثير الغضب والقلق

في كتاب مليء بالكشف المذهل، كان تأكيد الأمير هاري أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان من أكثر التصريحات لفتًا للانتباه - وقد أثار انتقادات من كل من الأعداء والحلفاء.

ويقول هاري في مذكراته، "سبير"، إنه قتل أكثر من عشرين من مقاتلي طالبان أثناء خدمته كمساعد طيار لطائرة أباتشي في أفغانستان في 2012-2013، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ويكتب أنه لا يشعر بالرضا أو الخجل من أفعاله، وفي خضم المعركة اعتبر مقاتلي الأعداء قطعًا يتم إزالتها من رقعة الشطرنج، "تم القضاء على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأشياء الجيدة".

وتحدث هاري من قبل عن تجربته القتالية، قائلاً قرب نهاية جولته في عام 2013: "إذا كان هناك أشخاص يحاولون فعل أشياء سيئة لأفرادنا، فسنخرجهم من اللعبة".

لكن قراره بوضع رقم على من قتلهم، والمقارنة بقطع الشطرنج، أثار غضب طالبان، وقلقا من قدامى المحاربين البريطانيين.

وكتب عضو طالبان البارز أنس حقاني يوم الجمعة على تويتر "السيد هاري! من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشرًا.. كان لديهم عائلات تنتظر عودتهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي إن تصريحات هاري "هي نموذج مصغر للصدمة التي عانى منها الأفغان على يد قوات الاحتلال الذي قتل الأبرياء دون أي مساءلة ".

وفي بريطانيا، قال بعض المحاربين القدامى والقادة العسكريين إن نشر إحصاء للرؤوس ينتهك قانونًا عسكريًا غير معلن.

وقال الكولونيل تيم كولينز، الذي قاد كتيبة بريطانية خلال حرب العراق، لقوات أخبار القوات، إن البيان "لم يكن كيف تتصرف في الجيش، بل كان الأمر كذلك. ليس الأمر كما نفكر". ووصف الأدميرال كريس باري، ضابط البحرية الملكية المتقاعد، هذا الادعاء بأنه "مقيت".

وتساءل البعض عما إذا كان هاري متأكدًا من الخسائر، لكن هاري قال إنه راجع مقاطع فيديو لمهماته، و"في عصر الأباتشي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة"، سمحت له التكنولوجيا بمعرفة عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلهم بالضبط.

وقال آخرون إن كلمات هاري قد تزيد من المخاطر الأمنية عليه وعلى القوات البريطانية في جميع أنحاء العالم.

"لا أعتقد أنه من الحكمة أن يقول ذلك بصوت عالٍ" قال بن ماكبين، جندي البحرية الملكية المخضرم، والذي يعرف هاري منذ أيام خدمتهم العسكرية، لشبكة سكاي نيوز، مضيفا: “لقد حصل بالفعل على هدف على ظهره، أكثر من أي شخص آخر”.

وقال الكولونيل المتقاعد بالجيش ريتشارد كيمب لبي بي سي إن الادعاء كان "خطأ في التقدير" ومن المحتمل أن يكون ذا قيمة لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالقوات البريطانية والحكومة البريطانية.

وفقد هاري الحماية الممولة من الشرطة البريطانية عندما استقال هو وزوجته ميغان من واجباتهما الملكية في عام 2020. يقاضي هاري الحكومة البريطانية بسبب رفضها السماح له بالدفع شخصيًا لأمن الشرطة عندما يأتي إلى بريطانيا.

وخدم عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين في أفغانستان، وقتل أكثر من 450، بين الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001 وانتهاء العمليات القتالية البريطانية في عام 2014.

وأمضى هاري عقدًا من الزمن في الجيش البريطاني، وخدم مرتين في أفغانستان. أمضى 10 أسابيع كمراقب جوي أمامي في 2007-2008 حتى أدى تسرب إعلامي إلى قطع جولته.

وأعاد تدريبه كطيار مروحية مع سلاح الجو البريطاني حتى تتاح له فرصة العودة إلى خط المواجهة. كان جزءًا من طاقم مؤلف من شخصين تراوحت مهامه بين دعم القوات البرية في معارك إطلاق النار إلى المروحيات المرافقة أثناء إجلاء الجنود الجرحى.

وصف هاري وقته في الجيش بأنه أسعد وقت في حياته لأنه سمح له بأن يكون "أحد الرجال" وليس أميرًا. بعد تركه الجيش في عام 2015 ، أسس Invictus Games ، وهي مسابقة رياضية دولية للمحاربين القدامى المرضى والجرحى.

ومن المقرر نشر مذكرات هاري في جميع أنحاء العالم يوم الثلاثاء.