المشدد 15 سنة لـ3 موظفين بقطاع المساحة بتهمة اختلاس 8 ملايين جنيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 3 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، لإدانتهم مع آخرين سبق محاكمتهم باختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة، بالسجن المشدد 15 عاما، ونشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية في القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسنى بشرى، ومحمد ماهر، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غریب.

تعود أحداث القضية، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة 10 عاملون بمساحة الشرقية، سبق محاكمة 7 منهم، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه بمديرية المساحة بالشرقية، عن طريق إدخال بيانات على منظومة الدفع الإلكتروني واصطناع أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي لعدد 8 أشخاص تفيد استحقاقهم بمبلغ التعويض دون وجه حق ودون وجود مستندات بصرف قيمة المبلغ، واقترنت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.