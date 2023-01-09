الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات صفوف النقل

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 أجرى علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم، جولة متابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي بدأت اليوم الإثنين 9 يناير، وتستمر حتى الاثنين 16 يناير الجاري من نفس الشهر.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، واطمئن إلى عدم وجود أية شكاوى من الامتحان وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، وسير العملية الامتحانية بصورة طيبة ولا يوجد شكاوى أو ما يعكر صفو سير الامتحان.

- التأكيد على تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان

وخلال تفقده وجه "عبد الرؤوف"، إلى ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وتابع وكيل الوزارة كنترول المدرسة،موجها بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد وضرورة الرصد بالشيت الورقي إضافة إلى الشيت الالكتروني وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

ويؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع، والخامس الابتدائي، والأول والثاني، الإعدادي والأول التجاري والفندقي والاول والثاني الصناعي و الزراعي وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023/2022م.

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