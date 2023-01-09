في ذكرى رحيله.. محطات فارقة في حياة الإعلامي الراحل وائل الابراشي

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد رحلة مع فيروس كورونا ومضاعفاته.

كان شعاره الدائم المهنية والحيادية وكشف الحقيقة دون تزييف.

عانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بفيروس كورونا، أواخر شهر ديسمبر من العام قبل الماضي، مما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة حتى تعافى من الإصابة بالفيروس، لكنه كان يحتاج لبعض الوقت، وفقًا للمصادر الطبية، حتى تعود الرئة لعملها بصورة طبيعية، لاسيما أنه غاب عن الساحة الإعلامية، منذ إصابته، وعاد إلى بيته لاستكمال العلاج في شهر مارس الماضي، بعد ثلاثة أشهر من العلاج في المستشفى، لكنه ظل يعالج حتى الوفاة.

الدستور ترصد خلال هذا التقرير أبرز محطات الإعلامي وائل الإبراشي:

1- عمل وائل الإبراشي في بداية مشواره كصحفي في مؤسسة روز اليوسف، ثم انتقل إلى صحيفة صوت الأمة وترأس تحرير صحيفة الصباح لوقت قصير.

2- قدم خلال رحلته العديد من البرامج التليفزيونية التي تنتمي لبرامج التوك شو، واستضاف خلالها العديد من رجال السياسة والفن والرياضة، وكانت الحيادية والمهنية شعاره على شاشة التليفزيون.

3- بدأت رحلته على يد الإعلامية الكبيرة هالة سرحان التي كان يعمل كرئيس تحرير لبرنامجها الأشهر على قناة دريم «على ورق»، حيث ظهر للمرة الأولى على الشاشة، حينما تغيبت عن البرنامج لظروف خاصة، واضطر في تلك الفترة الظهور كمذيع ومن هنا جاءت انطلاقته، لينضم إلى قناة «دريم» قبل 2010، ويقدم برنامج «الحقيقة» وكانت تقدمه الإعلامية هالة سرحان قبل مغادرتها القناة، حيث حل مكانها.

4- برنامجه «الحقيقة» كان يعرض يوم السبت من كل أسبوع ويعاد مرتين أسبوعيًا، ويرصد مشاكل مصر الداخلية والخارجية، ويكشف الكثير من الفساد الموجود في المجتمع، كما سجل أول ظهور للبهائيين والإيمو والميتال في البرنامج.

5- في عام 2012 رحلت الإعلامية منى الشاذلي عن برنامج «العاشرة مساء» وكان يعد في تلك الفترة من أهم برامج التوك شو في مصر، حيث استقالت بشكل مفاجئ من «دريم» ليحل محلها «الإبراشي» الذي وضع بصماته على البرنامج ليستمر في نجاحه وتفوقه على برامج التوك شو.

6- صنع «الإبراشي» خلال سنوات تقديمه للبرنامج مكانًا بارزًا بين نجوم التوك شو، وارتبط البرنامج باسمه لفترة طويلة، نظرًا لرصده للأحداث التي تشهدها الساحة المصرية والإقليمية، وتحليلها من الزوايا كافة، حيث استطاع وقتها أن يدفع البرنامج إلى الأمام وأن يكون اسمًا بارزًا ومنافسًا قويًا لمقدمي الـ«توك شو».

7- في أكتوبر عام 2018 أعلنت شركة إعلام المصريين انضمام الإعلامي وائل الإبراشي إلى قناة «ON E» لتقديم برنامج «كل يوم»، وبدأ في تفعيل ورشة عمل من أجل إعداد المحتوى لبرنامج قوي جعله الأعلى مشاهدة بين البرامج الأخرى.

8- في ديسمبر عام 2019 أعلن وائل الإبراشي عن رحيله عن قناة «ON» وانضمامه للتليفزيون المصري ليقدم برنامج التاسعة مساءً بداية عام 2020، في إطار خطة الدولة لتطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وحقق البرنامج صدى كبيرًا بين الجمهور، حتى أصيب في منتصف عام 2020 بفيروس كورونا المستجد وحل يوسف الحسيني بديلًا له في تقديم البرنامج.