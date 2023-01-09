الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار وسيول الآن.. حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين

أمطار
أمطار

مع الساعات الأولى في صباح اليوم شغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس في مصر اليوم، وتصدر محرم جوجل، عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تواجد طقس بارد بالصباح، وسيكون الطقس لطيفا في ساعات النهار في شمال مصر وإلى شمال الصعيد، وسيكون الطقس اليوم معتدل الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل بجنوب سيناء، وسيكون الطقس اليوم غائمًا على العديد من أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس في مصر اليوم

ويُتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الشبورة المائية لحالة الطقس اليوم الإثنين بالصباح على الطرق المؤدية من القاهرة وإلي القاهرة الكبري ومحافظة الإسكندرية وشمال الصعيد وكذلك مدن القناة وأيضا البحر الأحمر ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط سيول على مناطق شمال ووسط سيناء، وأيضا سقوط أمطار متوسطة على كافة السواحل الشمالية الشرقية وجميع محافظات القناة.

وستسقط أمطاردرجتها متوسطة إلى خفيفة على محافظة الإسكندرية والبحيرة ومحافظة مطروح ومحافظات الوجه البحري ومناطق جنوب سيناء وأيضا خليج السويس وكافة محافظات شمال الصعيد وعدد من المناطق في القاهرة الكبري.

وستنشط الرياح أحيانًا على كافة محافظات شمال الصعيد ومناطق جنوب سيناء، وستصل سرعة الرياح بشمال الصعيد إلى حوالي 30 كم/الساعة، بينما سيُتوقع أن ستكون في جنوب سيناء وكافة سلاسل جبال البحر الأحمر حوالي 34 كم/الساعة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

ستتعرض الآن عدد 13 محافظة لسقوط مطر متفاوت الشدة بالتزامن مع وجود تحذيرات الأرصاد الجوية في موجة الطقس السيئ، وكسقوط أمطار غزيرة ستصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وتتأثر القاهرة بكافة الأمطار، وستنخفض درجات الحرارة بشدة بشمال الصعيد.

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وتتعرض محافظة شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار بغزارة في فجر اليوم بحالة الطقس الآن وسيصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة وستسقط أمطار الآن على كافة مدن العريش وبئر العبد والحسنة وأيضا نخل بوسط سيناء ستشهد سقوط الأمطار، وستسببت الأمطار بتجمع كميات من المياه بالشوارع الرئيسية وكافة الميادين العامة وكذلك مخارج ومداخل الكباري في  مدينة العريش وبباقي مدن المحافظة، فيما ستشهد الطرق الرئيسية والفرعية وجود حذرا شديدا من السائقين وبطئا بحركة السير خشية لوقوع حوادث.

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