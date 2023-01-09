الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض حكاية روليت من مسلسل كل أسبوع حكاية على شاشة CBC

حكاية روليت
حكاية روليت

تصدرت حكاية روليت من مسلسل كل أسبوع حكاية والتي تعرض بشكل حصري علي شاشة قناتي cbc و cbc دراما تريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من العمل.

أحداث حكاية روليت الحلقة الثانية

وشهدت الحلقة الثانية  تصاعدا كبيرا في الأحداث بعد قرار شيرين والتي تلعب دورها الفنانة نجلاء بدر بالتخلي عن حملها لصالح الفيلم الذي تعاقدت عليه مع احد المخرجين حيث كانت تعتقد أن الحمل سيعيق مسيرتها الفنية. 

وقررت شيرين السفر إلى الخارج والتخلص من الحمل دون علم زوجها محمود الوكيل “نضال الشافعي” وفور عودتها من امريكا تشعر بالندم على فعلتها ثم يجمعها جلسة عمل بمخرج الفيلم لتنزل المفاجأة عليها كالصاعقة بأن الفيلم تم تأجيله لأجل غير مسمى لعدم توافر الجهة المنتجة التي ستمول العمل. 

نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بعد الحلقة الثانية من «حكاية روليت» على CBC

بعد الحلقة الأولى.. «روليت» من «كل أسبوع حكاية» تتصدر «التريند»

«في كل أسبوع حكاية».. تفاصيل الحلقة الأولى لحكاية «روليت» لـ نجلاء بدر

مواعيد عرض حكاية «روليت» من «في كل أسبوع حكاية» عبر  cbc

مواعيد عرض حكاية روليت 

تعرض حكاية روليت المكونة من 5 حلقات في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

وتعرض حكاية “روليت ” من حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CBC، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة "CBC DRAMA" في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- قصة حكاية روليت 

تناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

"روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى ويشارك في بطولته إنجى شرف، إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

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