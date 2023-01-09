الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفول بـ 34 جنيها.. أسعار البقوليات في التعاملات الصباحية اليوم

البقوليات
البقوليات

واصلت أسعار البقوليات استقرارها في الأسواق اليوم الاثنين 9  يناير 2023، وتعتبر البقوليات من السلع التي لا غني عنها خلال فصل الشتاء نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين عليها، خاصة العدس، وجاءت أسعار البقوليات اليوم الأثنين  كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم

سجلت أسعار الفول المستورد من 30 جنيهًا إلى 34 جنيهًا. 

وسجلت أسعار الفول المجروش 35 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللوبيا الجافة مستوردة سائبة من 30 إلى 34 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 30 جنيهًا.

وقد سجلت أسعار الحمص 44 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

وتراوح كيلو الترمس بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ بأرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ بأرضه.

بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ بأرضه.

 وقد بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم بالطن

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السوداني 51000 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.

وقد تراوح سعر كيلو السمسم بين 70 و89 جنيهًا للطن.

أسعار البقوليات استقرارها فى الأسواق الأسواق اليوم الأثنين اليوم الأثنين 9 يناير 9 يناير 2023 البقوليات

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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