الثلوج تغطى مدينة العاشر من رمضان (صور)

تزامنا مع الطقس السيئ الذى ضرب البلاد، كست الثلوج مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وغطى الثلج الطرقات وأسطح المنازل، وذلك مع رعد وبرق متواصل، والذي تسبب فى تساقط أمطار غزيرة ورعدية امتدت إلى أغلب مناطق القاهرة الكبرى.

أمطار ثلجية بمدينة العاشر من رمضان

أمطار ثلجية بمدينة العاشر من رمضان

أمطار ثلجية بمدينة العاشر من رمضان

وتشهدت مصر اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية وخلال ساعات النهار عن ساعات الليل، حيث تنخفض الحرارة بنحو 10 درجات مئوية تقريبًا.

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في المحافظات، حيث يتوقع خبراء مركز التنبؤات استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق شمال الدلتا؛ مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية فيما يسود طقس ممطر على مناطق من الصحراء الغربية.

أمطار ثلجية بمدينة العاشر من رمضان

أمطار ثلجية بمدينة العاشر من رمضان