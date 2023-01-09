الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«متحدث التعليم» يكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة إحياء المسرح المدرسى

شادي عبد الله زلطة
شادي عبد الله زلطة

أكد شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه خلال مبادرة إحياء المسرح المدرسي، سيتم عمل مسابقات للمتقدمين على مستوى المدارس ثم الإدارات التعليمية ثم المديريات التعليمية، لتصفية أفضل المواهب و تكريمها بجوائز تشجيعية قيمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: تم حصر المدارس التي لا يوجد بها مسرح مدرسي، ويوجد بها مواهب طلابية، ليتم عمل رفع كفاءتها في أسرع وقت.

وأضاف «زلطة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» على هامش عرض مسرحية تقدر لإحياء المسرح المدرسي، أنه سيكون هناك تنسيق داخل مدارس كل إدارة تعليمية، بحيث يتم إبراز المواهب الموجودة في مدارس كل إدارة، وسيتم اكتشاف المواهب بالتعاون مع وزارة الثقافة المنوطة بالفنيات الخاصة بالمسرحيات.

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