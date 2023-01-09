الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياة المنوفية يتابع أعمال شفط تجمعات الأمطار

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار في المنوفية

تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

 

و كلف " نجيب " رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى  هطول أمطار  علي أماكن متفرقة بالمحافظة  

 

وشدد، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات و الشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة .

 

وتهيب الشركة بالمواطنين ترشيد استخداماتهم للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى. 

شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
الأمطار في المنوفية
الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
شفط مياه الأمطار في المنوفية
استخدامات اجتماع استمرار استمرار العمل استعداد أعمال شفط استخدام

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