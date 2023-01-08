جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الثانية عشر

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشر والتي كانت تحمل الكثير من المفاجآت واستطاعت نتائج المباريات أن تغير ترتيب الفرق في الدوري المصري ولعل من أبرز تلك المفاجآت هو خسارة نادي الزمالك لوصافة الدوري وحل مكان هنادي فيوتشر بعد فوزه في مباراته أمام فريق سيراميكا كليوباترا أمس فيما يبتعد النادي الأهلي بالصدارة بعدما حقق الفوز على فريق نادي إنبي بهدفين نظيفين ويصبح الفارق بينه وبين الوصيف أربع نقاط.

كما استمر فريق نادي الإسماعيلي متزيلا لترتيب الجدول بعد هزيمته رقم سبعة من أصل 12 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي واليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 12 9 3 0 22 5 +17 30 2 فيوتشر 12 7 5 0 15 7 +8 26 3 الزمالك 12 7 4 1 22 7 +15 25 4 بيراميدز 12 7 2 3 18 9 +9 23 5 المقاولون العرب 12 3 6 2 12 12 0 15 6 الاتحاد السكندري 12 6 0 6 12 14 -2 18 7 غزل المحلة 12 5 3 4 11 15 -4 18 8 المصري البورسعيدي 12 4 5 3 12 13 -1 17 9 أسوان 12 5 1 6 13 13 0 16 10 سيراميكا كليوباترا 12 4 3 5 17 16 +1 15 11 طلائع الجيش 12 3 4 5 14 19 -5 13 12 فاركو 12 2 6 4 10 11 -1 12 13 البنك الأهلي 12 2 5 5 10 13 -3 11 14 سموحة 12 1 7 4 4 10 -6 10 15 إنبي 12 2 4 6 11 18 -7 10 16 حرس الحدود 12 2 4 6 9 16 -7 10 17 الداخلية 12 1 6 5 6 13 -7 9 18 الإسماعيلي 12 1 4 7 7 15 -8 7

موعد انطلاق الجولة القادمة للدوري المصري

وتنطلق الجولة رقم 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، والتي تضم مباريات هامة من بينها مباراة الإتحاد السكندري، والزمالك، وكذلك فيوتشر وبيراميدز، كما تستأنف الجولة يوم الخميس، حيث تشهد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، وتختتم الجولة يوم الجمعة وتضم عدة مباريات من بينها مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب.