الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الثانية عشر

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشر والتي كانت تحمل الكثير من المفاجآت واستطاعت نتائج المباريات أن تغير ترتيب الفرق في الدوري المصري ولعل من أبرز تلك المفاجآت هو خسارة نادي الزمالك لوصافة الدوري وحل مكان هنادي فيوتشر بعد فوزه في مباراته أمام فريق سيراميكا كليوباترا أمس فيما يبتعد النادي الأهلي بالصدارة بعدما حقق الفوز على فريق نادي إنبي بهدفين نظيفين ويصبح الفارق بينه وبين الوصيف أربع نقاط.

كما استمر فريق نادي الإسماعيلي متزيلا لترتيب الجدول بعد هزيمته رقم سبعة من أصل 12 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي واليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي

12

9

3

0

22

5

+17

30

2فيوتشر

12

7

5

0

15

7

+8

26

3الزمالك

12

7

4

1

22

7

+15

25

4بيراميدز

12

7

2

3

18

9

+9

23

5المقاولون العرب

12

3

6

2

12

12

0

15

6الاتحاد السكندري

12

6

0

6

12

14

-2

18

7غزل المحلة

12

5

3

4

11

15

-4

18

8المصري البورسعيدي

12

4

5

3

12

13

-1

17

9أسوان

12

5

1

6

13

13

0

16

10سيراميكا كليوباترا

12

4

3

5

17

16

+1

15

11طلائع الجيش

12

3

4

5

14

19

-5

13

12فاركو

12

2

6

4

10

11

-1

12

13البنك الأهلي

12

2

5

5

10

13

-3

11

14سموحة

12

1

7

4

4

10

-6

10

15إنبي

12

2

4

6

11

18

-7

10

16حرس الحدود

12

2

4

6

9

16

-7

10

17الداخلية

12

1

6

5

6

13

-7

9

18الإسماعيلي

12

1

4

7

7

15

-8

7

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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

موعد انطلاق الجولة القادمة للدوري المصري

وتنطلق الجولة رقم 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، والتي تضم مباريات هامة من بينها مباراة الإتحاد السكندري، والزمالك، وكذلك فيوتشر وبيراميدز، كما تستأنف الجولة يوم الخميس، حيث تشهد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، وتختتم الجولة يوم الجمعة وتضم عدة مباريات من بينها مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الدورى المصرى نتائج المباريات الاهلى فيوتشر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

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