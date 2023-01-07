الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الموسم الحالي، "للبريميرليج" حيث يهتم عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والعالم، باخر أخبار الدوري الإنجليزي باعتباره أقوى الدوريات في العالم، ويضم نخبة من نجوم الكرة من الدول المختلفة لذا نقدم لكم آخر تحديث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

ويتمسك نادي أرسنال بصدارة الجدول حتى بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام فريق نادي نيوكاسيل يونايتد تعادلا سلبا ليرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 39 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط

1

أرسنال

17

14

2

1

40

14

+26

44

2

مانشستر سيتي

17

12

3

2

45

16

+29

39

3

نيوكاسل

18

9

8

1

32

11

+21

35

4

مانشستر يونايتد

17

11

2

4

27

20

+7

35

5

توتنهام

18

10

3

5

37

25

+12

33

6

ليفربول

17

8

4

5

34

22

+12

28

7

فولهام

18

8

4

6

30

27

+3

28

8

برايتون

17

8

3

6

32

25

+7

27

9

برينتفورد

18

6

8

4

30

28

+2

26

10

تشيلسي

17

7

4

6

20

19

+1

25

11

أستون فيلا

18

6

4

8

20

26

-6

22

12

كريستال بالاس

17

6

4

7

17

25

-8

22

13

ليستر سيتي

18

5

2

11

26

31

-5

17

14

ليدز يونايتد

17

4

5

8

25

31

-6

17

15

نوتنغهام فورست

18

4

5

9

13

34

-21

17

16

بورنموث

18

4

4

10

18

39

-21

16

17

وست هام

18

4

3

11

15

24

-9

15

18

إيفرتون

18

3

6

9

14

24

-10

15

19

ولفرهامبتون

18

3

5

10

11

27

-16

14

20

ساوثهامبتون

18

3

3

12

15

33

-18

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزمالك في المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

فى ثانى أيام ربع النهائى.. فرنسا يخشى «تشزينى بولندا» والسنغال يتحدى الإنجليز

 

ويخوض نادي فولهام وتشيلسي مباراتهم المؤجلة من الأسبوع السابع يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 الدورى الانجليزى للبريميرليج الجولة التاسعة عشر كرة القدم

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وائل لطفي

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