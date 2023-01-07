تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الموسم الحالي، "للبريميرليج" حيث يهتم عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والعالم، باخر أخبار الدوري الإنجليزي باعتباره أقوى الدوريات في العالم، ويضم نخبة من نجوم الكرة من الدول المختلفة لذا نقدم لكم آخر تحديث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

ويتمسك نادي أرسنال بصدارة الجدول حتى بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام فريق نادي نيوكاسيل يونايتد تعادلا سلبا ليرتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 39 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أرسنال 17 14 2 1 40 14 +26 44 2 مانشستر سيتي 17 12 3 2 45 16 +29 39 3 نيوكاسل 18 9 8 1 32 11 +21 35 4 مانشستر يونايتد 17 11 2 4 27 20 +7 35 5 توتنهام 18 10 3 5 37 25 +12 33 6 ليفربول 17 8 4 5 34 22 +12 28 7 فولهام 18 8 4 6 30 27 +3 28 8 برايتون 17 8 3 6 32 25 +7 27 9 برينتفورد 18 6 8 4 30 28 +2 26 10 تشيلسي 17 7 4 6 20 19 +1 25 11 أستون فيلا 18 6 4 8 20 26 -6 22 12 كريستال بالاس 17 6 4 7 17 25 -8 22 13 ليستر سيتي 18 5 2 11 26 31 -5 17 14 ليدز يونايتد 17 4 5 8 25 31 -6 17 15 نوتنغهام فورست 18 4 5 9 13 34 -21 17 16 بورنموث 18 4 4 10 18 39 -21 16 17 وست هام 18 4 3 11 15 24 -9 15 18 إيفرتون 18 3 6 9 14 24 -10 15 19 ولفرهامبتون 18 3 5 10 11 27 -16 14 20 ساوثهامبتون 18 3 3 12 15 33 -18 12

ويخوض نادي فولهام وتشيلسي مباراتهم المؤجلة من الأسبوع السابع يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.