الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 369 قضية فى مجال مخالفات المخابز

الخبز
الخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (369) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (4 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى –عينى"- 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– 157 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "مستندى"– 60,850 طن دقيق بلدى مدعم "عينى")

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارات وأقسام شرطة التموين أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الرقابة على الأسواق جهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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