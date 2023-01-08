نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئى لمنزل بحى وسط المدينة

تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مساء اليوم، موقع انهيار جزء من منزل (السلالم الداخلية)، بشارع العزبي حارة سعيد امتداد شارع الفولى بحي وسط مدينة المنيا، حيث لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات الأمنية، وعدد من الجهات المعنية.

ووجه نائب المحافظ، رئيس المدينة، بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا بإخلاء المنزل من السكان، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من أربعة طوابق، على مساحة 105 أمتار.

وشهدت محافظة المنيا انهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع أدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي، مما أسفر عن وفاة الطفل "حمزة أحمد" عمره عامين، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

كما انهار أول أمس الجمعة منزل ريفي قديم داخل قرية أم تسعة بمركز ملوي، في جنوب المحافظة، ملك "إسماعيل حلمي"، وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تبين أن المنزل مقام علي مساحة 150 مترًا، بالطوب اللبن، وخالٍ من السكان، ولم يسفر عن الحادث وقوع أي مصابين، وتم عمل كردون أمني وفصل المرافق، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص المنازل الملاصقة لبيان تضررها من عدمه.