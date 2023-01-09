الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية الملايين من المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، حيث يعتبر العملة العالمية للشراء و البيع للسلع المستوردة من الخارج والتي تتأثير بها الأسعار في الأسواق المصرية تأثرًا مباشرًا، خاصة مع الركود الاقتصادي في العالم.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

يتباين سعر الدولار اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية بشكل مستمر وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى تأثيرها على حركة التداول، ويستعرض «الدستور» أسعار الصرف في العديد من البنوك وهي كالتالى:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 27.07 جنيه للشراء و 27.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.05 جنيه للشراء و 27.10 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 27.10 جنيه للشراء و 27.20 جنيه للبيع.

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قدر الدولار في بنك مصر بنحو 27.05 جنيه للشراء و 27.10 جنيه للبيع.


وصلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.


وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 27.20 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.


في بنك الاسكان والتعمير سجل الدولار نحو 27 جنيه للشراء و 27.1 جنيه للبيع.


في بنك المصرف المتحد وصل الدولار إلى 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

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في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

في بنك HSAc  سجل الدولار نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

في البنك الكويتي الوطني سجل الدولار نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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