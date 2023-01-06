«تنمية البحيرات»: انفراجة في أسعار الأسماك بعد تراجع سعر الأعلاف

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن أسعار الأسماك ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة مع الانفراجة في أسعار الأعلاف، وبدء موسم الصيد في المزارع السمكية التابعة لمزارع الجهاز اعتبار من يناير الجاري، حيث بدأ بـ4 مزارع سمكية، كذلك الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس ونهر النيل وبحيرة ناصر والبحيرات الشمالية وعددها 9 بحيرات.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إنتاج المزارع السمكية والبحار والبحيرات مبشر ووصل الإنتاج لـ2 مليون و300 ألف طن، بينما تستورد 300 ألف طن فقط من الخارج سنويا، وغالبيتهم لاحتياجات السائحين من الأسماك الفاخرة والبعض الأخر لاحتياجات المواطنين من الأسماك المجمدة مثل الماكريل والتونة.

ومن جهته، قال بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، إن أسعار الأسماك في مصر تخضع للعرض والطلب، أن أسعار الأعلاف لم تؤثر على اسعار الاسماك سوى في المزارع السمكية وأن الإنتاج متوسط هذا العام، وأن الإنتاج أقل قليلا من العام الماضي وكذلك المعروض نتيجة عمليات الرياح التي تواجه الصيادين وعمليات الطقس والتلوث الكميائي والصيد الجائر وكذلك الاستخدام الجائر من المنشأت والمراكب التي تلقى مخلفاتها في البحر، والتي بدورها تقضي على الزريعة من الأسماك.

وكان قد أكد الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، أن زيادة إنتاج مصر من الاأسماك الذي تخطى 2،2 مليون طن، يرجع إلى خطة طموحة من الحكومة بإتاحة الأراضي غير المستغلة للإنتاج النباتي للاستزراع السمكي، ووفرت المناخ المناسب للاستزراع السمكي، وقدمت منحا لتدريب المصريين في الخارج وتقديم التكنولوجيا للمنتجين.

وقال نصرالله في تصريحات لـ"الدستور"، إن الدولة أنشأت المفرخات والمركز الحكومية كمنارة لتقديم الخبرات كنموزج يحتزي به القطاع الخاص، وقدمت تراخيص للمفرخات السمكية للبلطي والاستزراع وإنتاج الزريعة، كما أن الدولة قدمت الدعم للقطاع الخاص في إنشاء مصانع الأعلاف لمزارع الأسماك.