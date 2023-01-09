الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يناير 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يناير 2023، والتي ينشرها موقع «الدستور» الإلكتروني بشكل يومي في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، حيث يتم تحديث الأسعار باستمرار.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 9 يناير 2023

تتباين أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يناير 2023 وذلك خلال الأيام أولى من العام الجديد، حيث توقيع الكثيرين ارتفاع الأسعار عن العام الماضي بفعل اضطر سعر صرف الدولار الأمريكي، وإليكم الأسعار في الأسواق المصرية من أرض مصانع الإنتاج:-

سعر الحديد اليوم الإثنين

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 25260 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 23200 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 23300 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 23300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 23205 جنيهات.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 23350 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة 23350 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1740 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1675 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة تايتان 1610 جنيهات.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1700 جنيه.

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سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المهندس 1660 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النهضة 1700 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسوان 1660 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السد العالي 1660 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1700 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الصعيدي 1700 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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