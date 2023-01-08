سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء الساعات الصباحية في تعاملات الصباح شغل قطاع عريض من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث ثبتت أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 8-1-2023، في جميع البنوك العاملة بمصر مقابل أسعار الجنيه المصرى، وذلك مسجلًا فى بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" قيمة مبلغ 7.19 جنيه للشراء، وقيمة 7.21 جنيها للبيع، واستقر بالبنك المركزى المصرى بمبلغ 7.20 جنيه للشراء، وقيمة 7.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 يناير 2023 في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور "، خدمة تضم نشر سعر الريال السعودى بكل البنوك المصرية وكل الأسواق المصرفية، وتشمل تحديثا مستمر وفوريا للسعر في حال تغييرها.



أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 8 يناير 2023



وجاء سعر الريال السعودى في اليوم الأحد 8- 1- 2023 بعدد آخر من البنوك العاملة فى الدولة المصرية، كالآتي:



سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنك المركزى المصرى

بلغ 7.20 جنيه للشراء.



7.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنك الأهلى المصرى

بلغ 7.19 جنيه للشراء.



7.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بنك مصر

وصل 7.19 جنيه للشراء.



7.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بنك الإسكندرية

7.20 جنيه للشراء.



7.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنك التجارى الدولى cib

7.16 جنيه للشراء.



7.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل 7.23 جنيه للشراء.



7.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بنك البركة

بلغ 7.18 جنيه للشراء.



7.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بنك قناة السويس

7.19 جنيه للشراء.



7.25 جنيه للبيع.